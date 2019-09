L.M. et G.B.

L.M. et G.B.

L.M. et G.B.

Voici les 5 moments les plus attendus lors du Mémorial Van Damme:

Hauteur F 19h45: Tous les regards tournés vers Nafi !

Pas moins de sept concurrentes engagées dans ce concours ont déjà franchi 2,00 m dans leur carrière. Cinq l’ont fait cette année et, si la reine de la discipline Mariya Lasitskene semble intouchable (2,06 m cette année), la reine… de l’heptathlon Nafi Thiam lui opposera la meilleure résistance possible. Forte d’un record porté à 2,02 m (la 3e performance mondiale 2019) en juin dernier et d’une bonne préparation globale pour Doha, notre championne olympique arrive en pleine confiance. Si elle arrive à produire une bonne entame de concours, en brûlant un minimum de cartouches, qui sait où elle s’arrêtera ?