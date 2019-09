Le relais 4 x 400 m mixte, dont les séries sont programmées ce samedi et la finale dimanche, constituera, pour le grand public, une découverte intéressante et excitante. Faire courir des hommes et des femmes en équipe dans un ordre aléatoire, ouvrant ainsi la porte à d’improbables retournements de situation, qui plus est sur des distances de 400 m par définition difficiles à gérer, c’est, sur le papier, la promesse d’une épreuve spectaculaire et débridée.

La formule, éprouvée au niveau international lors des Relais mondiaux 2017 puis incluse au programme de cette même compétition au mois de mai dernier, a rapidement séduit Jacques Borlée et Carole Bam, les sélectionneurs de nos relayeurs et relayeuses de 4 x 400 m. Qui y ont rapidement vu une opportunité supplémentaire de faire briller nos couleurs sur la scène internationale dans la mesure où ce relais mixte a également été repris au programme des Jeux olympiques.

