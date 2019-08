En le voyant distribuer les sourires et promener sa décontraction dans les couloirs des bureaux du sponsor du Mémorial Van Damme, ce lundi, on se dit que rien ou presque ne peut désarçonner Jonathan Sacoor. Ni une accumulation phénoménale de succès et de records en 2018 ni un début de saison poussif en 2019. Le jeune homme de 19 ans (il fêtera son 20e anniversaire ce dimanche), vainqueur du 400 m l’an dernier au Mémorial Van Damme, se réjouit simplement de retrouver, dans quelques jours, l’ambiance du meeting n°1 en Belgique.





(...)