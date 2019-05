L’événement a rassemblé tout le monde sportif et politique francophone. Des athlètes, bien sûr, anciens et actuels, des dirigeants, de la LBFA et de l’Adeps, et des ministres, dont le plus heureux était celui en charge des Sports, Rachid Madrane. Sportivement, celui-ci a tenu à associer ses deux prédécesseurs, André Antoine et René Collin, à l’aboutissement d’un projet avec l’inauguration du fameux hall d’athlétisme (entre autres…) à Louvain-la-Neuve.

Sur le coup de 10 h 45, il n’y avait plus une place de parking à trouver le long du boulevard de Lauzelle, où on se serait cru un jour de rentrée universitaire. Logiquement, le président du COIB, Pierre-Olivier Beckers, en était. Tout comme Jonathan Nsenga, Damien Broothaerts, Thibaut Duval, mais aussi les trois frères Borlée, Camille Laus et Hanne Claes. Ou encore Alexandra Tondeur, notre championne du monde de triathlon longues distances !

(...)