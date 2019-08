L’an dernier, à Ninove, il fut le dernier athlète à venir se greffer in extremis à la sélection pour les championnats d’Europe de Berlin. Son premier grand rendez-vous, à 18 ans, chez les seniors. Ce samedi, Michael Obasuyi rêve de mettre à nouveau le Mémorial Rasschaert à profit pour rallier cette fois Doha et les championnats du monde. À quelques jours de son 20e anniversaire (le 12 août), il lui faudra avaler les dix haies en ligne droite en 13.46 ou moins. Et faire donc progresser son record personnel (13.54, 1er juin dernier) de 8 centièmes.









