Le Bruxellois sera accompagné de Kevin, ce dimanche à Liévin, sur 400 m.

C’est l’heure de la rentrée pour Kevin et Dylan Borlée. Une grosse semaine après leur retour de Stellenboch, en Afrique du Sud, les frangins sont attendus ce dimanche au départ du 400 m du meeting de Liévin, face notamment à Luguelin Santos. De quoi retrouver les sensations de la compétition après une longue période de préparation.

"Notre dernier stage s’est vraiment très bien passé", explique Dylan Borlée. "C’était dur mais on a bien travaillé. Contrairement aux autres années, on a davantage axé ce travail sur le volume, sur le foncier, et on doit avoir à peu près un mois de retard sur notre état de forme habituel à cette période de l’année. On a juste fait un peu de vitesse à Gand cette semaine mais vraiment pas beaucoup. Personnellement, j’ai ressenti un petit contre-coup et pas mal de fatigue au retour d’Afrique du Sud mais j’espère quand même livrer une bonne course ce dimanche à Liévin."

(...)