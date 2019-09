Inséparables. Il était minuit dix lorsque Christian Coleman et Justin Gatlin, plus proches que jamais (ils ont fréquenté tous deux l’Université du Tennessee), se sont présentés ensemble devant les médias internationaux pour la conférence de presse réservée aux médaillés des championnats du monde. Éclats de voix, grands sourires. Un monde de différence avec le Coleman enragé et taiseux qui avait traversé la zone mixte à l’issue des séries.

