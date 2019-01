Corentin Campener avait le sourire, ce samedi, dans les couloirs du Topsporthal de Gand. Et pour cause : sans grande préparation, l’athlète de l’Excelsior, multiple champion de Belgique, a remporté un nouveau titre de champion francophone grâce à un joli bond à 7,66 m. "Cette saison, qui est particulièrement longue avec des championnats du monde fin septembre, je n’ai pas fait de l’indoor un objectif", dit-il, "alors c’est sûr que réussir une belle performance d’emblée, ça fait du bien et ça donne confiance pour la suite. C’est la meilleure entame de saison de ma carrière, alors que j’ai un peu bloqué mon pied à l’impulsion. Si j’avais bien traversé mon saut, j’aurais pu retomber bien plus loin encore."

