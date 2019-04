© D. R.

Autres sports Arnaud Dely remet son titre mondial en jeu ! Guy Beauclercq

Champion du monde espoirs l'an dernier, à Odense, le duathlète liégeois de 22 ans espère doubler la mise, ce samedi, à Pontevedra...



Ce samedi marquera le début d'une semaine intense à Pontevedra (Esp), ville natale d'un certain Javier Gomez... Le quintuple champion du monde (2008, 2010, 2103, 2014, 2015) et vice-champion olympique (2012) est inscrit sur la distance olympique, aux Bermudes, où il s'alignera ce samedi, mais aussi sur l'épreuve longues distances, à domicile, le week-end prochain ! Et ce, au même titre que nos compatriotes Timothy Van Houtem, Diego Van Looy et, côté féminin, Alexandra Tondeur, championne d'Europe en titre ainsi que sixième mondiale l'an dernier.



(...)