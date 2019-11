Armand Marchant l’avait annoncé : il ne prendra le premier départ de sa "deuxième carrière" en Coupe du monde que lorsqu’il se sentira totalement prêt. Aujourd’hui, c’est le cas. Plus de deux ans et dix mois après son terrible accident d’Adelbolden, c’est à Levi que le skieur de Thimister va s’élancer ce dimanche pour un slalom au plus haut niveau. Un moment forcément chargé d’émotion pour ce jeune homme de 21 ans qui a énormément souffert pour revenir à son meilleur niveau. Il s’en explique depuis la Finlande.

(...)