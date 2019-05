Son titre mondial longues distances, Alexandra Tondeur l’a dédié à ses proches et, en particulier, à sa maman, embrassant celle-ci avant de franchir la ligne d’arrivée. Mais, cette fois, la Brabançonne a également tenu à y associer tous les triathlètes belges pratiquant cette discipline. "On galère tous un peu…" lance-t-elle simplement.

Avec plus de deux minutes d’avance sur sa plus proche poursuivante, l’Espagnole Vaquero, Alexandra s’est offert un titre mérité après 1,5 km de natation, 113 km à vélo et 30 km à pied, consécration d’une carrière qu’elle n’entend pas voir s’arrêter là, à 32 ans.

(...)