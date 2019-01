60, tel est le chiffre à retenir pour l'Adeps en ce début d'année 2019. Il représente le nombre de sportifs sous contrat en Fédération Wallonie-Bruxelles, soit 3 de plus qu'en 2018, preuve que le sport francophone se porte bien. Ce mardi, à Bruxelles, avait lieu l'accueil des 17 p'tits nouveaux, parmi lesquels les athlètes Eliott Crestan, Élise Vanderelst et Claire Orcel, les judokas Jorre Vertsraeten et Gabriella Willems ainsi que la tenniswoman Kimberley Zimmerman.

(...)