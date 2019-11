Évocation par Jean-Marc Ghéraille.

Le 9 novembre 1989, le symbole de la séparation entre les deux Allemagnes et deux mondes tombait. Des milliers de citoyens est-allemands pouvaient à nouveau passer à l’ouest, comme on disait à l’époque. Cela mettait fin à une intense période de guerre froide mais aussi à un régime qui avait utilisé le sport comme arme politique et moyen de propagande.