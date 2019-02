Tom Brady espère glaner son 6e Super Bowl dans la nuit de dimanche à lundi.

Ce n’est pas la tempête glaciaire soufflant actuellement sur le pays de l’Oncle Sam qui va refroidir les ardeurs des Américains ce week-end. En effet, dimanche, à Atlanta, le mercure montera substantiellement de quelques degrés. Le sacro-saint Super Bowl monopolisera toutes les conversations et occupera plus de 120 millions de personnes devant leur écran. Le show ne sera pas que musical, avec Maroon 5 à la mi-temps. Il sera surtout sportif entre les Los Angeles Rams et les New England Patriots.

Et l’histoire du football américain pourrait s’en trouver modifiée. Aux manettes des Patriots, on trouve une personne que chaque amateur de sport, même s’il n’apprécie pas le ballon ovale, connaît. Tom Brady, qu’on le veuille ou non, est connu dans le monde entier. Son palmarès parle pour lui : le Californien va disputer son… 9e Super Sunday, une statistique exceptionnelle. Et il espère bien le remporter une sixième fois, et détenir ainsi seul le record en la matière, Charles Haley s’étant arrête à cinq. "Félicitations à Tom Brady pour faire partie du club des cinq. Maintenant, obtiens une sixième bague", souriait, beau joueur, Haley.

(...)