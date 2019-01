La saison en NFL arrive déjà à sa fin. Les finales de Conférence auront lieu ce dimanche, dernière étape à franchir avant de pouvoir disputer le sacro-saint Super Bowl, le 53e du nom, qui aura lieu dans la nuit du dimanche 3 février au lundi 4 février à Atlanta.

Les favoris sont là, le show peut commencer. Du côté de l'American Football Conference (AFC), ce sera une rencontre explosive entre la meilleure équipe de la saison régulière, les Kansas City Chiefs, et les habituels favoris, les New England Patriots. La bataille aura lieu dans le Missouri, les Chiefs ayant été les meilleurs de la saison régulière. Et ce n'est sans doute pas étranger à l'éclosion de leur jeune quarterback de 23 ans bourré de talent: Patrick Mahomes.

