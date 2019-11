Sports US NFL: le paria Kaepernick se met en vitrine samedi Fabrice Melchior

Atlanta sera le théâtre d'un entraînement spécial ce samedi: l'homme qui a osé mettre un genou à terre pendant l'hymne américain en 2016 va montrer qu'il n'a rien perdu de ses qualités.



Cela fait trois longues années que son nom est connu de la terre entière, mais qu'il ne peut plus pratiquer sa passion. Trois très longues années pour un sportif dans la force de l'âge et dont les meilleures années ne sont pas encore passées. Colin Kaepernick, puisque c'est de lui dont on parle, pourrait bientôt retrouver les stades de NFL...



(...)