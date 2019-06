La finale du Rallye de Sardaigne aura réservé un scénario hitchcockien. Ott Tänak était bien parti pour l’emporter. Mais il était écrit dans le ciel de Sardaigne que l’Estonien ne s’imposerait pas cette année. Nanti d’une avance de 26 secondes, Tänak devait capituler dans la Power Stage, victime de la direction assistée de sa Toyota Yaris, qui n’est décidément toujours pas infaillible. "Je suis écœuré" , soufflait Tänak, classé cinquième et qui sait bien qu’il a raté une occasion en or de faire le break avec Sébastien Ogier et Thierry Neuville.

