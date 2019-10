Même s'il a peut-être livré au Pays de Galles sa plus belle course de l'année en terminant dimanche deuxième à 10.9 de Ott Tanak au terme de trois jours de grosse attaque dans des conditions extrêmement difficiles, Thierry Neuville était déçu à l'arrivée du Wales Rally GB.

"On a tout donné, mais on a été battus. On aurait dû devancer Ott Tanak ici pour nous redonner espoir au championnat, mais on n'a pas réussi à le faire," regrettait le pilote Hyundai qui, alors qu'il ne reste désormais plus que deux manches en Espagne et en Australie, compte désormais 41 unités de retard sur l'Estonien alors qu'il en reste un maximum de soixante à distribuer.

