WRCOpinion Pourquoi l'arrivée de Tanak chez Hyundai n'est pas une bonne nouvelle pour Neuville Olivier de Wilde

Deux des trois pilotes capables de gagner le championnat dans la même voiture, cela risque de diminuer encore les chances du Belge de devenir champion.



L'argent toujours l'argent. Il dirige le monde et le sport. Il a sans doute dicté le choix de Thierry Neuville de resigner un bail de trois ans chez Hyundai en 2018 et aujourd'hui il pousse le nouveau champion du monde Ott Tanak à quitter le team avec lequel il a remporté six rallyes et sa première couronne cette année pour rejoindre Hyundai. Tout le monde voudrait piloter une Toyota, la référence du WRC même avec des ailes coupées et lui décide de rejoindre les Coréens.



(...)