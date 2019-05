Le Belge, 3e derrière Tanak et Ogier après la première boucle contestait un temps forfaitaire.



Nouveau au calendrier du championnat du monde, le Rallye du Chili a mis les concurrents du WRC à rude épreuve, hier, lors de la première étape. On l’avait annoncé avant le départ : sur un terrain de jeu que tout le monde découvrait la prise de notes, le talent pur et l’expérience allaient s’avérer prépondérantes.

Et on en a eu la confirmation ce vendredi lors d’une première boucle mouvementée à l’issue de laquelle de relativement gros écarts s’étaient déjà creusés et tous s’accordaient pour souligner le caractère très difficile de cette sixième manche mondiale



