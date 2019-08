Leader du Mondial WRC, Ott Tanak est aussi l'homme qui détient aujourd'hui la clé du marché des transferts: "On attend qu'il se décide pour savoir de quoi sera fait notre avenir," nous a avoué Jari-Matti Latvala espérant rester une année de plus chez Toyota. Mais pas certain que Tommi Makinen veuille garder en priorité son inconstant compatriote.

