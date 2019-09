Un seul podium (2e au Portugal) lors des six dernières courses, trente points de retard sur le leader Ott Tanak à trois manches du terme de la saison, neuf de moins que l'an dernier au même moment de la saison, dix de moins qu'Andreas Mikkelsen sur les quatre derniers rallyes et à peine trois de plus que Dani Sordo qui n'a pas participé à la Finlande, Thierry Neuville traverse clairement une mauvaise passe.

La meilleure position sur la route de ses équipiers n'explique pas tout. En manque de confiance, voulant parfois trop en faire pour compenser le léger manque de performance de sa Hyundai sur certains terrains, Thierry est retombé dans ses travers de début 2017, quand il possédait alors la meilleure auto: il multiplie les fautes.

Sur les onze premiers rallyes de la saison, on en recense cinq lui coûtant des places et des points, plus deux crevaisons dont on vous laissera le soin de juger s'il en est responsable ou pas.

(...)