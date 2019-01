A l'aube du coup d'envoi de la nouvelle saison de WRC, quels sont les pilotes et les teams qui vont marquer 2019? Présentation, analyse des points forts et des points faibles de chacun, et pronostics...

Team basé à Vélizzy (France)

Voiture : C3 WRC

Team-manager : Pierre Budar

Débuts en WRC : 1998

Victoires : 96

Titre constructeurs : 8 (2003-2005, 2008-2012)

> Retour du sextuple champion Sébastien Ogier

> Voiture redoutable sur l’asphalte, en progrès sur la terre

> Culture de la gagne

(...)