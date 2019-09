Il a prétendu lui-même avoir perdu le titre ici-même l’an dernier, un amortisseur traversant son capot alors qu’il caracolait en tête. Et l’histoire semble s’être répétée, hier en Turquie, pour Thierry Neuville même si certains pourront toujours dire que plus rien ne va comme avant depuis sa violente sortie de route au Chili.

Alors qu’il était en train de frapper un grand coup dans l’ES8, notre compatriote est sorti de la route et a perdu plus de quatre minutes et demie, aveuglé par la poussière.

Cette fois, comme en Allemagne avec sa crevaison, la responsabilité du pilote Hyundai est engagée même s’il bénéficiait de circonstances atténuantes : [...]

