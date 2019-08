Depuis mercredi, tous les concurrents ne parlaient que de cela : du champ de mines de Panzerplatte et des risques de crevaison. C’est là qu’allait se jouer la victoire dans ce Rallye d’Allemagne et effectivement c’est lors du premier passage sur les 41 km dans le camp militaire de Baumholder que le fantastique duel entre Ott Tanak et Thierry Neuville a pris fin.

(...)