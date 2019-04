Auteurs du meilleur début de saison de leur carrière, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul ont ajouté, ce dimanche en Argentine, une victoire à leur palmarès. Leur onzième déjà, comme les légendaires anciens champions du monde Stig Blomqvist et Timo Salonen. La deuxième au pays des gauchos et la deuxième aussi cette année après la Corse voici quatre semaines.

Un doublé Île de beauté-Argentine, comme il y a deux ans, leur permettant de bien accentuer leur avance au championnat du monde.

(...)