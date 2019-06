Au pied de la cathédrale, notre vice-champion nous parle de sa rivalité avec Seb Ogier, de la famille Hyundai, des nouvelles évolutions, de ses chances pour le titre mondial, du futur du WRC et du manque de respect de certains fans. Un entretien à bâtons rompus bien sympa.





Thierry, un dernier petit retour d'abord sur la Sardaigne. Qu'avez-vous pensé du fait que Hyundai ait préféré deux points constructeurs en plus plutôt que de demander à Andreas Mikkelsen de ne plus rouler dans la dernière spéciale ce qui vous aurait fait gagner trois unités ?

« C'était évident. On sait tous très bien que le titre constructeurs est la priorité pour Hyundai. Il y avait une place à aller chercher avec Elfyn Evans devant Andreas. Le matin, cela semblait difficile, mais il y est arrivé. Si cela n'avait pas été le cas, il m'aurait laissé passer. On en avait discuté. Mais avec les soucis d'Ott Tanak, sa quatrième place est devenue un podium également important pour lui. Au final, on a pris des gros points tant chez les constructeurs que chez les pilotes. Pas de regret. »



(...)