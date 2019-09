Septième du classement général, le pilote Hyundai nous explique pourquoi la matinée ne s'est pas bien passée

Thierry Neuville n'a pas pu garder longtemps la première place acquise jeudi soir à l'issue de la Super Spéciale de Marmaris. Huitième, neuvième puis enfin deuxième lors des trois spéciales au menu de la première boucle, le Belge a dégusté ce matin sur des spéciales rocailleuses. Il occupe actuellement une décevante septième place, à trente secondes du leader Esapekka Lappi, à 21 de son équipier Andreas Mikkelsen, deuxième du général, mais surtout à 15 secondes de Seb Ogier et un peu plus de huit d'Ott Tanak, ses deux principaux rivaux dans la course au titre.

"Je dois avouer que j'ai été surpris aux deux premières arrivées en voyant le chrono d'Ott et surtout après en entendant ceux des autres," explique notre compatriote. (...)