On l’avait prédit et cela s’est avéré : 2019 aura été la saison d’Ott Tanak. En douze courses jusqu’ici, le pilote Toyota en a gagné la moitié. L’Estonien s’est d’abord imposé en Suède, puis au Chili, au Portugal, en Finlande, en Allemagne et dernièrement au pays de Galles. Et l’on pourrait facilement en ajouter deux ou trois à son compteur sans une crevaison à Monte-Carlo, un bris de direction assistée dans la dernière spéciale du Rallye de Sardaigne (où il a offert à Dani Sordo sa 2e victoire en WRC) et un souci électronique en Turquie.

Six succès contre trois pour Sébastien Ogier et deux seulement jusqu’ici pour Thierry Neuville, il n’y a pas photo. Au niveau des points non plus.

(...)