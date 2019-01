Incontestable star du WRC, le roi Sébastien Loeb, absent des spéciales du Monte-Carlo depuis quatre ans, était certainement le plus entouré, le plus sollicité et le plus applaudi hier du côté de Gap. À 44 ans, le Français a décidé de relever un nouveau défi, un dernier challenge avec un retour inattendu en Mondial pour un programme de minimum six courses avec Hyundai.

Seb, pas trop dur d’enchaîner Dakar (avec un nouveau podium) et Monte-Carlo ?