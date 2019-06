Assez courte avec seulement 94,5 km chronométrés, la première étape du Rallye du Portugal n’en a pas moins été fertile en faits de course.

Premier leader en profitant largement de sa dixième position sur une route bien balayée, Dani Sordo était certainement la plus malheureuse victime de cet écrémage. Alors qu’il comptait une demi-seconde d’avance sur un Ott Tanak mieux réveillé que ses rivaux dans la lutte pour le titre, l’Espagnol s’immobilisait au départ de l’ES3 suite à un problème d’arrivée d’essence. Un étrange mal frappant son équipier Sébastien Loeb au même endroit quelques minutes avant lui.

Après avoir hurlé sa rage et son désespoir et contacté son équipe, l’Ibère parvenait à résoudre le problème et sortir de la spéciale avec dix-huit minutes de retard, trois de plus que le pauvre Seb Loeb. Sans compter les pénalités routières…

