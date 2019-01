La bagarre a continué à faire rage samedi sur les routes du Monte-Carlo entre l’enfant du pays, sextuple champion du monde et sextuple vainqueur en Principauté, Sébastien Ogier, et un très grand Thierry Neuville.

Sur la journée de vendredi, notre compatriote avait repris 3.2 au Gapençais pour rentrer à deux secondes. Hier, lors de la 3e étape, le héros local a été plus vite que lui de 2.3 secondes sur 93,38 km. Des écarts infimes en disant long sur l’intensité de leur duel. Dans la douzième et dernière spéciale, la plus sèche depuis le départ, les deux stars du Mondial ont repoussé les limites encore un peu plus loin. Ils ont tout donné. Et à l’arrivée le pilote Citroën a devancé la meilleure des Hyundai de 2 dixièmes. Génial !

(...)