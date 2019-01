L'équipier de 63 ans nous explique comment la télé a changé le rallye.



Il a 63 ans, 45 ans de carrière et plus de 175 départs en WRC. C'est le plus expérimenté des copilotes au monde. Un des plus passionnés aussi. Ancien champion aux côtés de Didier Auriol, le Français a connu une période de gloire et continue aujourd'hui à faire son métier en faisant profiter de son énorme expérience certains jeunes comme le Britannique Rhys Yates disputant son premier Monte-Carlo dans des conditions pour le moins délicates.



"Mercredi, la FIA nous a réuni pour nous parler de l'importance de la sécurité. Et puis ils nous font disputer trois spéciales avec des pneus inadaptés, croisés. C'est n'importe quoi. OK pour des pilotes expérimentés, mais pour des jeunes c'est dangereux."



(...)