Il est devenu dimanche le premier champion du monde des rallyes non Français depuis Petter Solberg en 2003.

Premier Estonien sacré au plus haut niveau, Ott Tanak succède à son ancien et équipier et ami Seb Ogier duquel il dit avoir beaucoup appris. Retour sur le parcours chaotique d'un rallyman venu du froid.

Ott Tanak est né le 15 octobre 1987 à Karla, sur la petite île estonienne de Saaremaa. Son papa Ivar est un rallyman amateur. Il bricole ses autos dans le garage familial avec son fiston, un blondinet très peu bavard mais très vite intéressé par le pilotage.

Ainsi, à 14 ans à peine, il dispute son premier rallysprint chez lui au volant d'une VW Scirocco et sans copilote. Il enchaîne les années suivantes dans le championnat Junior ouvert aux pilotes de moins de 18 ans aux commandes d'une VW Golf puis d'une Clio. Son équipier conduit sur la route en liaisons car il n'a pas de permis de conduire.

(...)