Aussi rouge que sa nouvelle combinaison, aussi enragé que le taureau sur ses portières, Sébastien Ogier a dû se retrousser les manches, utiliser toute son expérience et même, selon son rival, un peu d’intox pour résister jusqu’au bout à l’énorme pression exercée par Thierry Neuville. Mais, au bout d’un ultime effort, le déjà sextuple champion est entré un peu plus dans la légende du Monte-Carlo.

Avec la complicité de notre compatriote, il a d’abord établi un nouveau record d’intensité puisqu’on a assisté à l’arrivée la plus serrée en 87 éditions. Ils ont ainsi effacé des tablettes les noms de Bernard Darniche et Bjorn Waldegard dont le duel homérique il y a quarante ans s’était achevé avec six secondes à l’avantage du Français et sa Lancia Stratos.

