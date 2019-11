Même si en l’absence de Citroën, il y aura deux voitures en moins et plus que deux vrais constructeurs présents (Toyota et Hyundai), la concurrence s’annonce encore plus féroce pour Thierry Neuville l’an prochain.

Même s’il ne l’avouera jamais, le Belge aurait certainement préféré affronter une dernière fois Seb Ogier dans sa C3 qu’au volant d’une Yaris.

(...)