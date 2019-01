Le Belge a tout donné mais ce n’était pas suffisant.

Félicité par son patron sur le port de Monaco comme s’il avait remporté la course, Thierry Neuville a fait un signe de désolation à son nouveau boss italien. Reparti le couteau entre les dents avec 4.3 de retard dimanche matin, notre compatriote a donné tout ce qu’il pouvait.

Il a attaqué comme un fou et même réussi l’exploit de battre une fois les Toyota raflant tout sur leur passage pour revenir à quatre dixièmes de son rival au départ de l’ultime spéciale. Mais cette fois, l’exploit n’était pas au bout de la Power Stage. Thierry devait s’incliner pour un peu plus de deux secondes au bout de 3 h 21 contre le chrono. "J’ai essayé, on a tout donné, mais ce n’était pas assez", ruminait notre vice-champion. "Forcément, vous êtes un peu déçu quand vous passez si proche d’une première victoire à Monte-Carlo. Je repense à cette faute au départ de la 6e spéciale où j’ai laissé 19 secondes. Un beau cadeau à Monsieur Ogier ! À part cela, j’ai fait un rallye parfait. Aujourd’hui, c’était fantastique. Je me suis régalé."

