Comme s’il avait attendu jusqu’au dernier moment un miracle qui n’est jamais venu, comme s’il réalisait soudain la belle occasion manquée de s’imposer et revenir au championnat, Thierry Neuville semblait accuser le coup à l’arrivée du Rallye de Turquie.

Huitième après sa sortie de samedi matin, Thierry râlait encore plus de ne pas avoir pu battre Ott Tanak dans la Power Stage. "Encore deux points de perdus", pestait-il, battu de 2.6 dans cet ultime tronçon. Et ne reprenant donc au final que trois points à l’Estonien comptant encore trente unités, soit le maximum possible à prendre sur un rallye alors qu’il en reste trois (Wales, Catalogne et Australie).

