WRC Legend Boucles de Spa: le grand retour des routes blanches en WRC Olivier de Wilde

La neige, invitée vedette de cette édition, et des 4x4 arbitres du duel Neuville-Hirvonen.



Avec plus de 310 équipages au départ désormais répartis en quatre catégories, notre star mondiale Thierry Neuville et le retour de l’autre quadruple vice-champion du monde Mikko Hirvone, en principale vedette étrangère, les Legend Boucles font toujours recette.



Certes, on peut regretter l’absence conjuguée de plusieurs légendes belges comme le triple vainqueur historique François Duval, Bruno Thiry, Grégoire de Mevius, Renaud Verreydt, Patrick Snijers ou Robert Droogmans.



Mais il reste tout de même quelques représentants des générations des boucles. D’abord, les anciens lauréats spadois : Marc Duez (BMW M3), Jean-Pierre Van de Wauwer (Lancia), Bernard Munster (Porsche), le vétéran "Chavan" (Golf), "Stouf" (Escort) ou encore Marc Timmers dont la Ford Sierra 4x4 devrait faire merveille et pourrait créer la surprise si les routes sont redevenues toutes blanches cette nuit ou ce matin.



(...)