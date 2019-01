Créé en 1911, le Rallye Monte-Carlo, plus vieille épreuve du championnat du monde dont la 87e édition débute ce jeudi de Gap, est aussi le plus célèbre, le plus légendaire. Comme en F1, Monaco a quasi couronné tous les plus grands champions. Un palmarès aux allures de livre d’or.

Compte tenu de conditions hivernales très changeantes avec parfois des spéciales totalement sèches, 100 % enneigées, verglacées, simplement mouillées ou un mix des quatre, la traditionnelle manche d’ouverture du Mondial WRC constitue un véritable casse-tête au niveau des choix de pneumatiques.

(...)