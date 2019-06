L'Irlandais a gagné sur les spéciales et méritait amplement son succès. Moins son équipier et son ingénieur qui ont visiblement commis une faute d'attention lors d'un ravitaillement. Heureusement, le « pompiste » néerlandais n'était pas irréprochable non plus et on a arrangé les bidons...

Entendons nous bien. Craig Breen a inscrit pour la première fois son nom au palmarès du Ypres Rally et c'est cent fois mérité. En tête dès la 4e spéciale quand il a profité d'une première petite erreur de Kevin Abbring, il a parfaitement géré sa course et commis un véritable sans faute. On ne peut toutefois pas en dire autant de son équipier Paul Nagle ni apparemment de son ingénieur qui ont tous les deux commis une petite erreur qui aurait pu leur coûter très cher, la victoire et logiquement la disqualification ou la panne d'essence.

(...)