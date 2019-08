Cinquième victoire de la saison pour Ott Tanak qui en compterait même déjà six sans un problème technique à quelques kilomètres de l'arrivée en Sardaigne. Calme, bien dans sa tête et sa Yaris, très rapide, l'Estonien n'a pas craqué sous la pression de Thierry Neuville et a commis un véritable sans faute. A ce rythme, le pilote Toyota pourrait décrocher sa première couronne dès le Wales Rally GB.





