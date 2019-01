Alors que des milliers de spectateurs ont passé la nuit dans les montagnes pour faire la fête au WRC, par des températures de moins dix à moins quinze degrés, les organisateurs ont décidé d'annuler la première spéciale de ce samedi entre Valdrome et Sigottier.

« Il y avait trop de monde sur la fin de la spéciale, trop proche de la route, il faudrait que les spectateurs reculent de 20m, » expliquait Michèle Mouton, l'ancienne rallywomen responsable de la sécurité.

Mais avec la montagne, c'est tout simplement impossible...

Si, deux ans après un accident mortel ici-même (rappelez-vous la sortie de route d'Hayden Paddon dans la première spéciale), on comprend qu'on ne badine pas avec la sécurité et la vie des gens, on peut toutefois regretter deux choses.

(...)