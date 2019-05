Après quelques jours de détente à Las Vegas où il a notamment appris à se concentrer pour atteindre sa cible… dans un stand de tir, Thierry Neuville s’est replongé depuis le début de semaine dans l’ambiance du WRC. "C’est toujours un plaisir de découvrir un nouveau pays et encore plus un nouveau rallye" , confie le leader du Mondial. "Cela rend le travail de préparation plus fastidieux et cela met tout le monde sur un pied d’égalité. L’expérience joue néanmoins toujours un rôle, notamment dans la prise de notes précises, mais aussi dans la façon d’appréhender un nouveau terrain."

(...)