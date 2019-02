Outre leur grande passion pour le rallye, Mikko Hirvonen et Thierry Neuville ont plusieurs points communs. Ils ont tous les deux roulé pour Ford M-Sport et Citroën Racing en championnat du monde et se connaissent bien.

Leur trait d’union est Linda Martins, l’ancienne attachée de presse portugaise de Citroën Sport, qui a épousé le Finlandais et est aujourd’hui responsable des réseaux sociaux de notre compatriote durant les manches du WRC.

(...)