Magnifique victoire pour Ott Tanak qui a freiné dans la Power Stage pour ne pas prendre la tête au championnat et ne pas ouvrir la route en Sardaigne.

Thierry Neuville deuxième du général et de la Power Stage revient à dix unités du leader Sébastien Ogier. Sorties de route pour Kris Meeke et Gus Greensmith.

La dernière spéciale de ce Rallye du Portugal aura été pour le moins fertile en rebondissements. C'est d'abord Sébastien Loeb qui tapait sur une partie asphaltée et terminait la spéciale avec une roue arrière gauche baladeuse. Plus spectaculaire encore, le débutant en WRC Gus Greensmith se loupait à la réception du jump et crashait sa Ford Fiesta. La spéciale était une première fois neutralisée au drapeau rouge, au grand dam de Jari-Matti Latvala ayant préservé ses pneus toute la matinée pour rien. Stoppé dans son élan, le Finlandais devra se contenter des 4 points de la huitième place.

(...)