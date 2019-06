Bien remis en selle au Portugal où ils ont décroché le premier accessit pour revenir à dix points du leader du Mondial Seb Ogier, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul attendent le Rallye de Sardaigne avec impatience.

L’épreuve disputée sur les chemins de terre sablonneux de l’île sarde leur a en effetsouvent souri: lors de leur six dernières participations en Italie, ils sont montés à cinq reprises sur le podium. Et deux fois, en 2016 et 2018, sur la plus haute marche.

(...)