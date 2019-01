Nouvelle saison, compteurs remis à zéro et nouvelle donne pour le Mondial 2019 démarrant ce jeudi du côté de Gap.

Certes, rien n’a changé au niveau des quatre grands constructeurs (enfin trois un quart vu le faible niveau d’implication de Ford chez M-Sport) toujours présents dans la catégorie de pointe du WRC.

Toyota, Hyundai, M-Sport Ford et Citroën dans l’ordre du dernier championnat des marques : on prend les mêmes et on recommence.

Hormis au niveau look, seules les Toyota conservant leur robe de championnes, les WRC 2019 n’ont guère changé en deux mois, soit depuis l’arrivée du Rallye d’Australie.

(...)