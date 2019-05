Le patron de Hyundai évoque un bon début de saison et la deuxième mise à l'écart de son titulaire Andreas Mikkelsen

Lors d'un entretien, mercredi soir dans la structure Hyundai, Andrea Adamo a évoqué un début de saison plutôt positif pour le nouveau directeur sportif.

"Si j'ai déjà atteint mon objectif ? Non, pas du tout, cette réponse, je pourrai seulement vous la donner à l'arrivée du Rallye d'Australie en fin d'année," explique le boss italien. "On ne paie l'addition qu'à la fin du repas. Là, on a peine terminé le premier plat. On attend encore (...)