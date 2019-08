-Toyota au top: comme annoncé et prévu, les Yaris ont fait un véritable festival sur leurs terres, la base de l'équipe étant située non loin de Jyvaskyla et les pilotes de Tommi Makinen s'entraînant régulièrement sur les chemins de la région. A eux trois, les pilotes des Yaris ont signé sept meilleurs temps sur six contre deux pour Hyundai (un pour Andreas Mikkelsen et le dernier dans la show comme hier pour Thierry Neuville) et un à la Citroën d'Esapekka Lappi. Pour l'instant, les Toy ne loupent le tiercé que pour deux dixièmes. Un doublé devrait leur permettre de reprendre pas mal de points à Hyundai au championnat constructeurs.

